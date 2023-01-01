Деловое общение. Формы и правила. Дина Рамендик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Данный учебник посвящен деловому этикету – системе правил, которые регламентируют различные сферы деловой жизни. Молодым людям, начинающим свою карьеру, необходимо найти свое место в коллективе, эффективно построить отношения с коллегами и руководителем, научиться общаться с клиентами и партнерами, правильно вести себя при проведении различных корпоративных мероприятий. Основное внимание в учебнике уделено правилам поведения на переговорах и совещаниях, во время деловых бесед, публичных выступлений, приемов и презентаций, при деловой переписке, разговоре по телефону и общении в Интернете. Допущено Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе специальностей «Экономика и управление».



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