Дело Зили-султана. Анонимус (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Угадывайте авторов и получайте призы! Для этого после прочтения каждого романа заполняйте форму на этой странице. Впервые в современной России запускается проект, состоящий из детективных книг, связанных между собой главными героями и сюжетной линией. Авторство романов, входящих в данную серию, будет скрыто до момента издания последней книги серии. Интрига состоит в том, чьему перу принадлежат данные произведения, один ли это автор или творческий коллектив писателей. Аудиоверсия детектива «Дело Зили-султана» открывает проект «АНОНИМYС». Наши дни. Старшему следователю Следственного комитета Оресту Волину поручают заняться случаем, из-за которого едва не погибла молодая женщина. В ходе расследования Волин находит спрятанный ящик с дневниками, записанными скорописью. После расшифровки первого дневника выясняется, что записки принадлежат перу человека, который скрывается за псевдонимами «Надворный советник X», а также «Нестор Васильевич Загорский». Первый из найденных дневников датируется 1918 годом и рассказывает о событиях 1886 года. Надворный советник Нестор Загорский по просьбе российского министра иностранных дел Гирса отправляется в Персию. Здесь официальным наследником царствующего шахиншаха Насер ад-Дина Каджара объявлен не старший его сын Зили-султан, а младший – Мозафар. Есть сведения, что недовольный Зили-султан готовит переворот, чтобы свергнуть с престола отца и самому стать шахиншахом. В случае его прихода к власти по интересам России будет нанесен сокрушительный удар, не говоря уже о возможном начале в Персии гражданской войны. Задача Загорского – раскрыть готовящийся заговор и по возможности воспрепятствовать его реализации. Он вместе со своим помощником и слугой Ганцзалином отправляется в Персию.





Дело Зили-султана слушать на видеосервисе Wink.