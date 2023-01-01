Дело трезвых скоморохов. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Перед вами полная аудиоверсия новой книги Андрея Белянина из серии «Тайный сыск Царя Гороха». Легко узнаваемый «Белянинский» почерк – захватывающий сюжет, искромeтный юмор, живой язык повествования – не оставят Вас равнодушными и на этот раз. Эх, по-прежнему служит Никита Иванович Ивашов воеводой сыскным у царя Гороха. Сам хоть и из Москвы, а сюда, в полусказочное царство-государство попал случайно, но за год попривык и обжился. Да и как обжился –сыскное дело в Лукошкине наладил, коллектив подобрал, и даже распутал несколько звучных дел. Расположен ивашовский отдел в тереме Бабы Яги, той ещe бабушки-старушки… В плане хозяйства и экспертно-криминалистической деятельности равных ей нет, ну а характер, как у всех пенсионерок, с загибами и перепадами. Есть еще у него «под ружьем» Митяй – рубаха-парень. Пальцами подковы гнeт, лбом гвозди заколачивает, а вот применять голову для шевеления мозгами – ни в какую. Фантазия у парня слишком буйная, эдакую без смирительной рубашки на люди выпущать не рекомендуется. А в остальном классический милицейский работник младшего звена. Да, есть ещe при отделении стрелецкая сотня Фомы Еремеева, куда входит мобильная конная группа быстрого реагирования. По уму, ещe бы отряд специальный, типа «Альфы», утвердить, да нет – захлестнули столицу структурные преобразования, начавшиеся после женитьбы царя Гороха…



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