WinkАудиокнигиДело об алмазной стреле. Алекс Гит
Дело об алмазной стреле. Алекс Гит (книга, 2020) слушать онлайн
8.42020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика90 мин12+
Сюжет
Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft! Пятая книга о приключениях в Minecraft! На этот раз читатели смогут посетить турнир по стрельбе из лука вместе с Лоис. Неожиданно один из участников турнира исчезает при загадочных обстоятельствах. И это лишь начало череды происшествий, в которых Лоис придeтся разобраться, прежде чем ей откроется правда в деле об алмазной стреле!
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