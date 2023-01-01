Дело об алмазной стреле. Алекс Гит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft! Пятая книга о приключениях в Minecraft! На этот раз читатели смогут посетить турнир по стрельбе из лука вместе с Лоис. Неожиданно один из участников турнира исчезает при загадочных обстоятельствах. И это лишь начало череды происшествий, в которых Лоис придeтся разобраться, прежде чем ей откроется правда в деле об алмазной стреле!



Дело об алмазной стреле слушать на видеосервисе Wink.