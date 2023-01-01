Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks. Говард Бехар,Джанет Голдстайн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О том, что компания должна рассматривать и своих сотрудников, и своих клиентов прежде всего как людей, тогда все остальное придет само собой. Если руководитель относится к сотрудникам как к партнерам, а не как к одному из ресурсов, те добиваются фантастических результатов, если он видит в клиентах не источник дохода, а людей, которым он оказывает услугу, те возвращаются снова и снова.



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