WinkАудиокнигиДело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks. Говард Бехар,Джанет Голдстайн
Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks. Говард Бехар,Джанет Голдстайн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература294 мин12+
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Сюжет
О том, что компания должна рассматривать и своих сотрудников, и своих клиентов прежде всего как людей, тогда все остальное придет само собой. Если руководитель относится к сотрудникам как к партнерам, а не как к одному из ресурсов, те добиваются фантастических результатов, если он видит в клиентах не источник дохода, а людей, которым он оказывает услугу, те возвращаются снова и снова.
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