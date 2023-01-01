Дело 581-14/ОДЧ Опасно для человечества. Книга 2. Н. Крамаренко,О. Щетинин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Делу 581/14 присвоен гриф «ОДЧ» – Опасно для человечества. Книга 2. Расследование вышло за пределы Тираны, и к окраинам одной из звeздных систем подходит флот Терры, способный уничтожить все живое на любой планете, а на орбиту Тираны готовы выйти десантные крейсера… Это война. Но может быть, есть другой способ решить проблему? Инге Сонел сбежала с родной планеты – захолустной колонии Тeмных миров. Тим Найдeнов – специалист по силовым вопросам одного из кланов на Тиране. Они попали в центр такого расследования случайно, по стечению обстоятельств. Но всe, похоже, намного сложнее, чем кажется на первый взгляд не только им, но и оперативникам всесильной службы безопасности Терры…



Дело 581-14/ОДЧ Опасно для человечества слушать на видеосервисе Wink.