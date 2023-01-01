Дело 581-14/ОДЧ Опасно для человечества. Книга 1. Н. Крамаренко,О. Щетинин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

XXVI век. Разрушительная война с чужаками показала человечеству, насколько оно на самом деле хрупкое и уязвимое. И хотя с тех жутких событий прошло уже пятьсот лет, сохранение человечества как биологического вида объявлено главной целью всех спецслужб Торгового Союза – объединения разбросанных по галактике планет, во главе которого стоит Терра. И если на материалах расследования чрезвычайной ситуации появляется гриф «ОДЧ» – «опасно для человечества», то такое дело будет иметь высший приоритет. По тревоге поднимут флот, планетарная полиция, спецслужбы и преступные кланы объединятся, а для виновных будут аннулированы все права гражданина ТС. Если твои действия угрожают человечеству, то ты сам исключаешь себя из его рядов… Инге Сонел сбежала с родной планеты – захолустной колонии Тeмных миров. Тим Найдeнов – специалист по силовым вопросам одного из кланов на Тиране, окраинной планете Торгового Союза. Они попали в центр такого расследования случайно, по стечению обстоятельств… А случайно ли? Или всe намного сложнее, чем кажется на первый взгляд?.. Композитор: Дмитрий Андрющенко



Дело 581-14/ОДЧ Опасно для человечества слушать на видеосервисе Wink.