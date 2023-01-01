Дело № 34840. Владимир Войнович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

4 мая 1975 года, Владимир Войнович был вызван для беседы на Лубянку, где ему предложили издание его отдельных работ в СССР. Дальнейшие условия снятия запрета на издание его произведений, Владимиру Николаевичу предложили обсудить в более непринужденной обстановке – в номере гостиницы «Метрополь». Во время этой встречи на Войновича было совершенно покушение, расследование которого писатель вел на протяжении восемнадцати лет. Мы предлагаем вам познакомиться с аудиоверсией этой запутанной детективной истории так, как ее изложил сам автор, с описанием обстоятельств, в которых она происходила, событий, за ней последовавших, с добавлением документов, полученных в результате расследования, приведшего в конце концов к раскрытию тайны, которую изо всех сил хранил в свое время КГБ. Также не пропустите аудиокниги Владимира Войновича: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Лицо неприкосновенное» «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Перемещенное лицо» «Малиновый пеликан» «Деревянное яблоко свободы» «Сказки дедушки Володи» «Шапка» «Москва 2042».



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