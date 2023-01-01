WinkАудиокнигиДельфины капитализма 2.0. Еще 8 историй о людях, которые сделали все не так и добились успеха. Сборник.
Дельфины капитализма 2.0. Еще 8 историй о людях, которые сделали все не так и добились успеха. Сборник. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Биографии и мемуары416 мин12+
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Сюжет
Дмитрий Соколов-Митрич,Артем Костюковский,Алена Корк,Андрей Тестов,Анна Рыжкова,Нигина Бероева,Ольга Сичкарь,Юлия Чайкина. Вдохновляющие истории о людях, на собственном примере доказавших, что социальное предпринимательство – не только новый тренд, но и золотая жила. Основатель крупнейшей �в России сети детских футбольных школ, владелица компании по производству эко-косметики с оборотом в 50 млн рублей, основатель сети «ВкусВилл», и другие герои книги расскажут, как разбогатеть, меняя мир к лучшему.
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