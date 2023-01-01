Декан моего сердца. Екатерина Каблукова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Проснуться в постели с незнакомым мужчиной? Не так я себе представляла начало своей преподавательской карьеры… А всему виной конечно же любовь. Правда, не к незнакомцу, а к моему собственному жениху, который оказался жалким обманщиком. Известие об этом меня так расстроило, что небольшой ураг�ан, вызванный мной, разрушил часть столицы. Совсем маленькую часть, но за мной устроили такую погоню, что пришлось скрываться в захолустном университете…



Декан моего сердца слушать на видеосервисе Wink.