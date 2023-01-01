Декан моего сердца. Екатерина Каблукова
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Декан моего сердца. Екатерина Каблукова

Декан моего сердца. Екатерина Каблукова (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези478 мин18+
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Сюжет

Проснуться в постели с незнакомым мужчиной? Не так я себе представляла начало своей преподавательской карьеры… А всему виной конечно же любовь. Правда, не к незнакомцу, а к моему собственному жениху, который оказался жалким обманщиком. Известие об этом меня так расстроило, что небольшой ураган, вызванный мной, разрушил часть столицы. Совсем маленькую часть, но за мной устроили такую погоню, что пришлось скрываться в захолустном университете…

Декан моего сердца слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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