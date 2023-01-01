Дед Хрюкус. Терри Пратчетт (книга, 1996) слушать онлайн

Сюжет

В Плоском мире Санта-Клауса зовут Дед Хрюкус, и он изо всех сил старается на каждое Хрюшдество выполнить желания всех детей, даже тех, которые хотят получить: «камеру пыток Омнианской инквизиции с заводной дыбой и почти настоящей кровью, которой можно пользоваться повторно». Но как-то накануне очередного Хрюшдества Дед Хрюкус исчез, и вера миллионов детей в волшебство оказалась под угрозой. Пришлось Смерти занять место толстого здоровяка с мешком и набивать подарками миллионы детских чулков, чтобы дать достойный отпор неверию.



Дед Хрюкус слушать на видеосервисе Wink.