Deadline. Роман об управлении проектами. Том Демарко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О чем эта книга На духоподъемном мероприятии, устроенном компанией для увольняемых сотрудников, мистер Томпкинс знакомится с очаровательной дамой. Та оказывается промышленным шпионом. Поболтав с ним немного, она… усыпляет его и перевозит в страну Моровию, где Томпкинс в итоге принимается за руководство мегапроектом по разработке нескольких программных продуктов: страна собирается стать лидером высокотехнологичного сектора. По ходу дела он ведет дневник. А поскольку он начал грандиозный проект с нуля, ему предстоит пройти все стадии и этапы: от набора команды и моделирования процесса разработки до устранения конфликтов и увольнения членов команды.



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