Deadline. Роман об управлении проектами. Том ДеМарко. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Книга Тома ДеМарко «Deadline. Роман об управлении проектами» наглядно демонстрирует эксперимент. Несколько команд с разным стилем управления решают одну и ту же задачу. Главный герой, менеджер Вебстер Томпкинс, следит за всеми и дотошно, по пунктам записывает свои наблюдения. Он убежден: «Настоящему лидеру для работы нужно сердце, нутро, душа и нюх. Руководить нужно сердцем, чувствовать нутром, душу вкладывать в команду, а с помощью нюха отличать полезное от бессмысленного». Автор, как профессиональный программист, после каждой главы подытоживает ход работы. Книга «Дедлайн» ДеМарко открывает глаза на саму суть управления и помогает создать идеальную команду, которая способна вытащить руководителя из любой передряги.
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