Дайте им умереть. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет «Дайте им умереть» – вторую аудиокнигу серии популярного тандема писателей Генри Лайон Олди «Кабирский цикл». Шестое тысячелетие стояло на пороге. Вдруг в одночасье оружию сделалось больно, и оно стало мстить за это людям, взрываясь у них в руках. Почему? Может быть, об этом знает ржавый меч, лежащий под стеклом в музее и помнящий те времена, когда на бескрайних Дурбанских равнинах темные силуэты всадников сшибались с оглушительным лязгом, криками и ржанием… ©



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