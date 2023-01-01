WinkАудиокниг�иДавид и Голиаф. Как аутсайдеры побеждают фаворитов. Малкольм Гладуэлл
Давид и Голиаф. Как аутсайдеры побеждают фаворитов. Малкольм Гладуэлл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология527 мин12+
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Сюжет
Автор мировых бестселлеров журналист The New Yorker Малкольм Гладуэлл, вдохновленный библейской историей противостояния Давида и Голиафа, анализирует феномен победы слабого над сильным. На примерах реальных людей
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