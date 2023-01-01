Давид и Голиаф. Как аутсайдеры побеждают фаворитов. Малкольм Гладуэлл
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Давид и Голиаф. Как аутсайдеры побеждают фаворитов. Малкольм Гладуэлл

Давид и Голиаф. Как аутсайдеры побеждают фаворитов. Малкольм Гладуэлл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология527 мин12+
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Сюжет

Автор мировых бестселлеров журналист The New Yorker Малкольм Гладуэлл, вдохновленный библейской историей противостояния Давида и Голиафа, анализирует феномен победы слабого над сильным. На примерах реальных людей

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