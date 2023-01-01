Давайте почитаем по-испански! Аудиоприложение. Светлана Павлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Давайте почитаем по-испански! Пособие по чтению и аудированию Сборник аутентичных текстов, адаптированных в той или иной степени. В сборник входят сказки, стихи, легенды, рассказы и отрывки из произведений в основном испанских авторов. Материал сборника органически связан с тематикой, изучаемой на протяжении школьных лет. В связи с этим тексты распределены по разделам, каждый из которых относится к наиболее употребляемым устным темам. Принцип последовательности текстов внутри темы – от простого к сложному, что дает возможность преподавателю выбирать произведения согласно уровню подготовки учащихся. Прослушивание компакт-диска с записью текстов, прочитанных носителем языка, позволит развить навыки аудирования и освоить правильную испанскую интонацию и произношение. Для учащихся средних и старших классов школ с углубленным изучением испанского языка, а также для самого широкого круга читателей, изучающих испанский язык в институтах, на курсах, в кружках и самостоятельно. Текст читает Вирхиния Фернандес. Длительность записи: 49 минут.



Давайте почитаем по-испански! Аудиоприложение слушать на видеосервисе Wink.