Давай поболтаем, подружка!. Лика Шергилова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Давай поболтаем, подружка!» – сборник городских рассказов, которые побуждают задумываться о том, что происходит в нашей повседневной жизни. Это истории о нас с вами – таких разных, но в чем-то таких одинаковых. Написанные легким, иногда ироничным языком, они задевают за живое, заставляют сопереживать героям и позволяют иначе взглянуть на, казалось бы, привычные ситуации. Автор тонко подмечает детали, ведет со слушателем простую, искреннюю беседу и от этого возникает уютная, доверительная атмосфера, в которую хочется возвращаться вновь, как к хорошей подруге, к которой всегда можно прийти и сказать запросто: «Давай поболтаем! Возрастное ограничение: 18 Внимание! Фонограмма содержит нецензурную лексику.



Давай поболтаем, подружка! слушать на видеосервисе Wink.