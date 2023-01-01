WinkАудиокнигиДары волхвов и другие рассказы / The Gift of the Magi and Other Stories. О. Генри
Дары волхвов и другие рассказы / The Gift of the Magi and Other Stories. О. Генри (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Иностранные языки62 мин12+
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Сюжет
Аудиоприложение к одноименной книге. Книга представляет собой сборник занимательных рассказов известного американского писателя О. Генри. Психологизм и тонкое чувство юмора, присущие его рассказам, обрели миллионы поклонников по всему миру. Тексты рассказов адаптированы в учебных целях до уровня Pre-Intermediate. Книга адресована учащимся 7–8 классов средних школ, лицеев и гимназий.
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