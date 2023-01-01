Дарители. Земля забытых. Екатерина Соболь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Екатерина Соболь «Дарители. Земля забытых» – четвертая книга культовой фэнтези-саги «Дарители». На этот раз мы снова попадаем в волшебное королевство. Освальд задумывает новую игру, и Барс с готовностью вступает в нее. Генри и Эдвард, Роза, Джетт, Хью – фигуры уже расставлены на доске. Кто пер�вый доберется до неведомого Предела и узнает самую главную тайну Королевства? Неутомимый Освальд разработал такой коварный план, что, конечно же, перехитрит всех на свете. Главное, чтобы он не обманул самого себя. А то ведь такого можно натворить, что даже Генри не поможет…



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