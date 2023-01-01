Дарители. Сердце бури. Екатерина Соболь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Екатерина Соболь «Дарители. Сердце бури» – заключительная, пятая, книга культовой фэнтези-саги «Дарители». Смертельная опасность надвигается на сказочное королевство. Удастся ли Генри спасти от гибели своих друзей и близких, все то, что он любит? Ради этого он готов снова стать пешкой на игровой доске и даже совсем ее покинуть, но не раньше, чем попытается сразиться с могучей, безжалостной силой, во много раз превосходящей его собственную. В битве за прекрасный сказочный мир, созданный Барсом, Генри понадобится вся его доброта, мужество, твердость и, конечно, один из самых волшебных даров на свете – дружба.



Дарители слушать на видеосервисе Wink.