Дарители. Короли будущего. Екатерина Соболь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Екатерина Соболь «Дарители. Короли будущего» – это вторая книга культовой книжной серии «Дарители». На этот раз отправляясь в замок, чтобы вручить королю Сердце волшебства, Генри был уверен, что волшебная сказка подходит к счастливому концу. Но не тут-то было: сказка только началась. Страшная сказка, в которой все окутано зловещей тьмой. Что ждет Генри в замке, какие загадки придется ему разгадывать и с какими темными силами столкнуться? А главное – что же будет с Даром самого Генри? «Дарители» – отличный пример классического фэнтези, которое одинаково любят и взрослые, и подростки.



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