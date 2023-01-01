Дарители. Игра мудрецов. Екатерина Соболь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Екатерина Соболь «Дарители. Игра мудрецов» – третья книга культовой фэнтези-саги «Дарители». На этот раз мы снова попадаем в волшебное королевство. Сердце волшебства вернулось, повсюду люди находят свои дары, здесь и там пробуждаются после трехсотлетней спячки волшебные существа – и не только добрые. А значит, Генри придется оставить лук и стрелы, взяться за меч, сесть на коня и отправиться в поход, словно старинному белому рыцарю из сказок. Ему предстоит не только сразиться со страшным Зверем, пробудившимся в Разноцветных скалах, но и стать мудрее и узнать о себе то, о чем и не подозревал, ведь «путешествие важнее места назначения». Екатерина Соболь – победитель литературного конкурса «Новая детская книга. Рукопись, впоследствии ставшая первой книгой „Дарителей“, заняла первое место в номинации „Мир фэнтези“ и завоевала специальную награду „Выбор Terra Incognita“ – подросткового клуба читателей фэнтези.



Дарители слушать на видеосервисе Wink.