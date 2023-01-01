Дао Евсея Козлова. Ю_ШУТОВА (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Старая тетрадь из потертого чемодана. Дневник петроградского обывателя. Он начал записывать в первые дни Великой войны, а закончил в последний год Великой империи. Он встречал людей, чьи имена остались в Истории, но даже не подозревал об этом. Его имя осталось никому не известным. Калейдоскоп �столичной жизни времен Первой мировой глазами очевидца: спиритические сеансы и стачки, рестораны и кинематограф, баронессы и биржевые маклеры, поээты и буддийские монахи, сыщики и шпионы…



Дао Евсея Козлова слушать на видеосервисе Wink.