ДАО-ДЭ-ЦЗИН или Писание о нравственности. Лао-цзы (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лао-цзы (VI—V век до н. э.) – древнекитайский философ, основоположник даосизма. ‘Дао-Дэ-Цзин’ – ‘Книга пути и достоинства’ – классический даосский философский трактат, являющийся великим памятником китайской мысли. По числу переводов на иностранные языки ‘Дао-Дэ-Цзин’ уступает лишь Библии. Дао (кит. – путь) – одна из важнейших категорий китайской философии, интерпретированная даосистами как нечто основополагающее всего мироздания и извечного порядка вещей. Как некий идеал существования всего на свете, к которому необходимо приблизиться человеку в своем существовании, познать Дао, чтобы постичь смысл, цель и счастье бытия.



ДАО-ДЭ-ЦЗИН или Писание о нравственности слушать на видеосервисе Wink.