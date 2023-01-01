WinkАудиокнигиДао благополучия. История вашего будущего. Сергей Ковалев
Дао благополучия. История вашего будущего. Сергей Ковалев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
345 мин12+
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Сюжет
Одни и те же проблемы повторяются вновь и вновь? Кажется, что каждый день – это «день сурка»? Будущее представляется унылым и безрадостным? Книга известного российского психолога научит, как, избавившись от влияния прошлого, сделать свою жизнь эффективной и счастливой. Для всех, кто хочет стать и быть благополучным во всех отношениях.
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