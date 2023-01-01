Дао благополучия. История вашего будущего. Сергей Ковалев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одни и те же проблемы повторяются вновь и вновь? Кажется, что каждый день – это «день сурка»? Будущее представляется унылым и безрадостным? Книга известного российского психолога научит, как, избавившись от влияния прошлого, сделать свою жизнь эффективной и счастливой. Для всех, кто хочет стать и быть благополучным во всех отношениях.



Дао благополучия слушать на видеосервисе Wink.