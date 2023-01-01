Дамы убивают кавалеров. Анна и Сергей Литвиновы (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда юный хакер Леня, ночью пролетая на желтый свет, врезался в джип и увидел его хозяев, ему показалось, что это кошмарный сон. И он не ошибся – это был кошмар, но наяву. Джип принадлежал всемогущему представителю одной из кавказских группировок, контролирующей пол-Москвы. Вот так и получилось, что Ленчик подсадил маму и тетю Катю на огромные деньги. Правда, Катин друг, частный детектив Паша Синичкин, скостил сумму до двенадцати тысяч долларов. Ну ничего, Ленчик им отомстит… Но через несколько дней его вычислили и похитили средь бела дня. Теперь за него требуют полмиллиона «зеленых». Доведенные до отчаяния мать и тетка решают действовать на свой страх и риск…



Дамы убивают кавалеров слушать на видеосервисе Wink.