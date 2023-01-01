Дама из сугроба. Екатерина Вильмонт (книга, 2020) слушать онлайн

Продолжение романа «Вафли по-шпионски»! Разве можно поверить, что случайно услышанный обрывок телефонного разговора в парижском кафе, может стать поворотным пунктом в судьбе Тимура и еще больше запутает его и без того непростую и очень неоднозначную жизнь? Но в результате вынудит его многое пересмотреть и вернуться к истокам…



Дама из сугроба слушать на видеосервисе Wink.