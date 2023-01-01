Дальняя застава. Константин Муравьев (книга, 2020) слушать онлайн

Если ты оказался в чужом и необычном мире, сумел не погибнуть по пути сюда, и даже смог как-то устроиться на новом месте, это ещe не значит, что всe уже позади. Это лишь означает, что ты успел увернуться от первого выпада, который приготовила тебе судьба. И скоро сможешь убедиться в этом. Ведь этот пер�вый выпад чаще всего является проверочным. Тебя прощупывают. Стараются найти твои слабости и болевые точки. И потому – готовься. Даже простая и не слишком обременительная поездка может оказаться настоящим испытанием и борьбой за выживание. Но тебе не привыкать. Ведь в этом мире твоe, казалось бы, простое и обычное имя не зря переводится как Живучий.



Дальняя застава слушать на видеосервисе Wink.