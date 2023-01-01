Далекий-далекий космос. Сборник фантастических рассказов. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сборник составили произведения финалистов конкурса «Далeкий-далeкий космос», который был организован издательством «1С-Паблишинг» и проводился в 2018–2019 годах на портале Author.Today. Финал конкурса судили известные писатели-фантасты Ольга Громыко, Дем Михайлов и Анатолий Дроздов. Из 305 рассказов были отобраны лучшие. Именно эти работы и вошли в предлагаемый вам сборник. Тематика рассказов общая, но жанры и тональности самые разные. Тут и юмор, и боевая фантастика, и настоящая трагедия, и философская грусть, и традиционная НФ, и даже сатира. Космическая мозаика, собранная из лучших рассказов, прошедших горнило двухэтапного конкурса, засияла новыми красками в озвучке замечательных актeров. Богато и музыкальное сопровождение. Всех любителей хорошей фантастики приглашаем послушать наш сборник. Не пожалеете!



Далекий-далекий космос слушать на видеосервисе Wink.