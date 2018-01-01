Далекие звезды. Виктория Свободина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «Выбор», вторую в серии «Далекие звезды». Звезды все также манят. Нависшая над Титаном угроза, неожиданная новость, и мечущееся сердце. Мие и Рикеру предстоит сделать свой выбор. Вот только есть ли этот выбор в действительности, если даже в бескрайних просторах космоса иногда невозможно потеряться? Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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