Come as you are: история Nirvana, рассказанная Куртом Кобейном и записанная Майклом Азеррадом. Майкл Азеррад (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первое издание появилось на свет в 1993-м году, оно представляло собой монументальный труд, собранный из десятков эксклюзивных и подробных интервью с участниками группы Куртом Кобейном, Кристом Новоселичем и Дейвом Гролом, с их друзьями и членами семей. «Come as you are» – это крупный план, интимная история Nirvana, раскрывающая феномен взявшейся из ниоткуда группы, чьи альбомы сразу стали расходиться многомиллионными тиражами. Чей голос олицетворял всю растерянность, разочарование и страсть нового поколения. Так было в 1990-х, таким это остается и в наши дни. Это книга о бунтарях, а не о легендах, о жизни, а не о фатальности. Свежая история, отличающаяся от всех посмертных исследований их творчества.



Come as you are: история Nirvana, рассказанная Куртом Кобейном и записанная Майклом Азеррадом слушать на видеосервисе Wink.