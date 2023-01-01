WinkАудиокнигиClassic American Short Stories. Коллектив авторов
Classic American Short Stories. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Рассказы, Иностранные языки168 мин12+
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Сюжет
Стремительность жизни в Америке конца XIX – начала XX века породила «журнальный уклад» литературы и появление нового вида новеллистики – «американской новеллы». В американских новеллах живая манера повествования сочетается с искрометным юмором и доброй авторской иронией по отношению к геро�ям. Серьезное в них пересекается с комическим, лаконичность изображения компенсируется живыми, яркими характерами героев. Главными героями рассказов часто становятся тихие, неприметные личности, так называемые «маленькие люди». Но сколько авторской любви и таланта вложено в каждого из них, сколько внимания уделено мельчайшим деталям и подробностям их «маленьких» жизней.
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