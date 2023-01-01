Чужой среди чужих. Георгий Смородинский (книга, 2020) слушать онлайн

Может ли что-то заменить привычные будни серого города и повседневной жизни? Ты ведь наверняка мечтал убежать от этого всего туда, где реальны и рыцарский конь, и надежный меч, и прекрасная принцесса! Туда, где подвиги замечают Боги, а друзья никогда не предадут. Где приключения, пророчества, опасность и страх смешиваются с безумным желанием идти дальше, разгадать еще одну тайну, выучить еще одно заклинание. Добро пожаловать в Аркон. Бескрайний мир загадок и приключений. Тут тебя ждут непроходимые леса и неприступные скалы, развалины замков и руины древних городов. Здесь тебе удастся реализовать свои мечты, стать великим воином, легендарным полководцем или могучим волшебником. Ты сможешь жить жизнью обычного человека или пройти тяжелые испытания и овеять свое имя бессмертной славой. Выбор всегда останется за тобой!



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