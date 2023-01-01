Чужое счастье. Мой чужой монстр. Валентина Савенко
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Аудиокниги
Чужое счастье. Мой чужой монстр. Валентина Савенко

Чужое счастье. Мой чужой монстр. Валентина Савенко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези598 мин16+
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Сюжет

«Чужое счастье. Мой чужой монстр» – фантастический роман Валентины Савенко, жанр любовное фэнтези, попаданцы. Марина не верила в иные миры. Пока не нашла жемчужину и не оказалась запасной избранницей пожирателя душ. Третьей лишней, участь которой – ждать решения суженого. Но кто сказал, что привыкшая рассчитывать только на себя девушка согласится с этим? Нет магии? Не проблема! Справимся своими силами. Неожиданный союзник – монстр, которого все боятся? У каждого свои недостатки. Главное, не влюбиться. Впрочем, уже не главное.

Чужое счастье слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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