Чужое счастье. Мой чужой монстр. Валентина Савенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Чужое счастье. Мой чужой монстр» – фантастический роман Валентины Савенко, жанр любовное фэнтези, попаданцы. Марина не верила в иные миры. Пока не нашла жемчужину и не оказалась запасной избранницей пожирателя душ. Третьей лишней, участь которой – ждать решения суженого. Но кто сказал, что привыкшая рассчитывать только на себя девушка согласится с этим? Нет магии? Не проблема! Справимся своими силами. Неожиданный союзник – монстр, которого все боятся? У каждого свои недостатки. Главное, не влюбиться. Впрочем, уже не главное.



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