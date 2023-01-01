Чужое место. Андрей Величко (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Инженер из XXI века Сан Саныч Смолянинов, ставший цесаревичем Александром, вовсе не стремился занять должность императора. Трон должен был занять старший брат Николай. Но после почти одновременной смерти отца – Александра III – и брата пришлось брать на себя ответственность за Россию. И оказалось, что он не зря чурался власти – для начала потребовалось навсегда расстаться с любимой женщиной и жениться на нелюбимой. А потом довольно большое количество людей из самых разных слоев общества страстно возжелало увидеть императора в богато украшенном гробу. И что ему делать? Ведь нет ни планов, ни достаточного количества верных людей, ни… да ничего, в сущности, нет! Есть только, как случалось и в прошлой жизни, упование на поговорку «глаза боятся, а руки делают»!
Чужое место слушать на видеосервисе Wink.