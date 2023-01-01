Чужие игры. Столкновение. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Звезда киберспорта, популярный видеоблогер, неординарная художница, талантливый биолог, гениальный математик и просто золотая молодежь… Ими они были на Земле. А здесь? На разбитом лунном клипере? Посреди бескрайнего космоса, где статус и деньги не значат ничего. Катастрофа изменила всe. Пришло время разобраться в себе, узнать, кто они на самом деле. А главное – нужно выжить…



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