WinkАудиокнигиЧужие игры. Столкновение. Вадим Панов
Чужие игры. Столкновение. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика810 мин16+
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Сюжет
Звезда киберспорта, популярный видеоблогер, неординарная художница, талантливый биолог, гениальный математик и просто золотая молодежь… Ими они были на Земле. А здесь? На разбитом лунном клипере? Посреди бескрайнего космоса, где статус и деньги не значат ничего. Катастрофа изменила всe. Пришло время разобраться в себе, узнать, кто они на самом деле. А главное – нужно выжить…
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