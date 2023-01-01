Чужая война. Сергей Садов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нет, никак не удается Володе Старинову спокойно жить в том мире, куда он вынужден был отправиться из родных мест. Какой уж тут покой, когда вражеская армия приближается к портовому городу Тортону, где живет Аливия – девочка, которая заменила Володе сестренку. Нужно брать в свои руки организацию обороны Тортона и успевать буквально везде. А дальше – усмирять мятежное герцогство Торенду, выполняя поручение короля Артона. Создавать новую армию, обзаводиться спецслужбами, разбираться с местными законами и обычаями и разрабатывать новое законодательство. Здесь, в этом средневековом мире, никто не верит в искренность замыслов князя Вольдемара Старинова, все подозревают его в преследовании каких-то корыстных интересов. А он просто хочет, чтобы этот мир, из которого ему нет возврата, стал лучше…



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