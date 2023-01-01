Чужая маска. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сотрудница уголовного розыска Анастасия Каменская занимается расследованием загадочной смерти известного писателя… Жена осужденного за умышленное убийство бизнесмена просит частного детектива Стасова доказать невиновность ее мужа… Неожиданные повороты и новые обстоятельства, открыв�ающиеся в этих делах, таинственным образом связанных между собой, приводят к неожиданной развязке.



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