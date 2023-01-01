Чужая маска. Александра Маринина
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Аудиокниги
Чужая маска. Александра Маринина

Чужая маска. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы956 мин16+

Сюжет

Сотрудница уголовного розыска Анастасия Каменская занимается расследованием загадочной смерти известного писателя… Жена осужденного за умышленное убийство бизнесмена просит частного детектива Стасова доказать невиновность ее мужа… Неожиданные повороты и новые обстоятельства, открывающиеся в этих делах, таинственным образом связанных между собой, приводят к неожиданной развязке.

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