WinkАудиокнигиЧужая маска. Александра Маринина
Чужая маска. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы956 мин16+
Сюжет
Сотрудница уголовного розыска Анастасия Каменская занимается расследованием загадочной смерти известного писателя… Жена осужденного за умышленное убийство бизнесмена просит частного детектива Стасова доказать невиновность ее мужа… Неожиданные повороты и новые обстоятельства, открыв�ающиеся в этих делах, таинственным образом связанных между собой, приводят к неожиданной развязке.
Чужая маска слушать на видеосервисе Wink.