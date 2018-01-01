Чудовищ.net. Елена Обухова,Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет вторую аудиокнигу серии от популярного дуэта писателей Лены Обуховой и Натальи Тимошенко «Секретное досье. Новые страницы» – «Чудовищ.net». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Компания молодых людей, развлекаясь, скачивает странное приложение. Оно предлагает найти, а затем с помощью камеры на телефоне показать чудовищ, обитающих рядом. Поначалу кажется, что это просто игра. Однако вскоре каждый из ребят подвергается атаке потусторонних сил. Когда появляется первая жертва, на место происшествия вызывают сотрудников Института исследования необъяснимого. И пока Дворжак и его команда пытаются выяснить в чем дело, ситуация постепенно выходит из-под контроля, грозя перерасти в апокалипсис… ©



Чудовищ слушать на видеосервисе Wink.