Чудовище в плену красавицы. Мейси Эйтс (книга, 2020) слушать онлайн

После ужасной аварии принц Адам потерял жену и неродившегося сына. К тому же остался обезображенным до неузнаваемости. Его душа ушла во мрак, и несколько лет он не покидал своего замка… Пока однажды его не заснял на камеру один пожилой репортер, которому отчаянно требовались деньги. Захватив надоедливого папарацци в плен, Адам привлек внимание прессы и решил вновь заявить о себе, вернувшись на трон. Но вдруг в его жизнь вторгается новый персонаж – красавица Белль, которая прилетела спасать своего отца. Удастся ли ей смягчить жесткое сердце принца, которого в народе прозвали Чудовищем?



Чудовище в плену красавицы слушать на видеосервисе Wink.