Чудовище под лживой маской. Любовь Огненная (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Любови Огненной – «Чудовище под лживой маской», первую в серии «Страшные сказки». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. Попала в другой мир? Не отчаивайся! Продали замуж против воли? Не опускай руки! Знай, что впереди тебя ждут приключения, а главное – для каждой Красавицы припасено свое Чудовище… Строго 18 , содержит нецензурную лексику. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Чудовище под лживой маской слушать на видеосервисе Wink.