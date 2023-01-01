Чудо техники. Виталий Друг-ой (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Правильно ли мы живём? Что такое жизнь и почему люди дорожат своей жизнью, но не дорожат чужой? Что такое разум? Можно ли назвать живым разумом искусственный интеллект (ИИ), и не будет ли он повторять наши ошибки? А если будет повторять, то не постигнет ли его та же участь самоуничтожения, как это вероятнее всего произойдёт с человечеством в ближайшем будущем? Если вас волнует хотя бы один из этих вопросов, то обязательно прочитайте это произведение. Оно не только наталкивает нас на очевидные ответы, но и захватывает своей непредсказуемостью научной фантастики, которая вот-вот станет реальностью. Всем счастья, любви и мира, даже если вы ИИ.



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