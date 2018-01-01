Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. Сельма Лагерлеф (книга, 2020) слушать онлайн

Изначально книга являлась увлекательным пособием по географии Швеции в литературной форме для учеников первого класса, девятилетних детей. В Швеции с 1868 года уже существовала «Государственная книга для чтения», но, новаторская для своего времени, к концу XIX века она потеряла актуальность. Один из руководителей Всеобщего союза учителей народных школ, Альфред Далин, предложил создать новую книгу, над которой в сотрудничестве работали бы педагоги и писатели. Его выбор пал на Сельму Лагерлeф, уже прославившуюся своим романом «Сага о Йесте Берлинге», к тому же она была бывшей учительницей. Она согласилась на предложение Далина, но отказалась от соавторов. Лагерлeф начала работу над книгой летом 1904 года. Писательница считала, что необходимо создать несколько учебников для школьников разных возрастов: первый класс должен был получить книгу по географии Швеции, второй – по родной истории, третий и четвeртый – описания других стран мира, открытий и изобретений, общественного устройства страны. Проект Лагерлeф со временем был осуществлeн, и первым в ряду книг-учебников стало «Удивительное путешествие Нильса…». Вскоре появились книги для чтения «Шведы и их вожди» Вернера фон Хейденстама и «От полюса до полюса» Свена Гедина. © перевод А. Любарская (наследники) © перевод З. Задунайская (наследники) ©



Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями слушать на видеосервисе Wink.