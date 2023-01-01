Чудесное посещение. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Герберт Джордж Уэллс (1866–1946) – английский писатель и публицист, автор всемирно-известных научно-фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и других. Сатирический роман «Чудесное посещение» (1895) – история ангела, который спустился на землю. Прямиком в Сиддерфорд, городок в Англии. Ангелу неведомы человеческие страсти и пороки, ничего не знает он о бедах и страхах людей – о голоде, болезнях, смерти. Но постепенно он сам обретает те особенности людской природы, которые поначалу были ему чужды. Что из этого выйдет, станет ли ангел человеком, вы узнаете, прослушав аудиоверсию романа.



Чудесное посещение слушать на видеосервисе Wink.