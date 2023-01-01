Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро. Михаил Кузмин (книга, 2020) слушать онлайн

Книга одного из талантливейших поэтов Серебряного века Михаила Кузмина – захватывающее повествование о жизни и приключениях графа Калиостро – самой таинственной и неоднозначной личности XVIII века. Эта биография должна была стать частью задуманной, но не осуществлeнной автором серии занимательных жизнеописаний «Новый Плутарх». Кто же он, Джузеппе Бальзамо, вошедший в историю как граф Калиостро? Всемогущий маг и волшебник или авантюрист и шарлатан, великий учeный или обманщик и гипнотизeр, ловко манипулирующий сознанием людей? Бесспорно одно: проделать путь из бедных кварталов Палермо до самых блистательных домов Европы и России мог лишь человек талантливый, выдающийся, одарeнный незаурядными способностями…



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