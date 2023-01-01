Чучело от первого брака. Дарья Донцова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вот уж не повезло так не повезло бедному Ивану Павловичу! Рассерженная клиентка нарочно разбила его мобильный телефон и, разразившись проклятиями, удалилась. Придется Подушкину пользоваться старой трубкой, пока магазин «Нидео-видео» соизволит прислать ему новый айфон. Сразу после досадного инцидента в офис детектива явилась Лидия Алексеева. Она рассказала, что недавно умерли от инсульта ее родители, сначала отец – владелец медцентра, а вскоре мама. А на днях и Лиду попытались отравить! Алексеева заподозрила, что кто-то охотится за наследством, ведь их семья довольно состоятельная. Лидия попросила Ивана найти убийцу ее родителей. Иван Павлович с удовольствием взялся за расследование, ведь дело показалось ему совсем несложным. И вот – злодей найден… Но зря Подушкин радовался. Та-а-ак его еще никто вокруг пальца не обводил!



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