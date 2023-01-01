WinkАудиокнигиЧто такое Смарт-контракт. или Ethereum за час. Руслан Акст
Что такое Смарт-контракт. или Ethereum за час. Руслан Акст (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес71 мин12+
Сюжет
Вторая из серии книг о раскрытии секретов новых электронных денег. Книга познакомит с очередной звездой криптографии, оставляя читателю свободу самому решить – является ли Эфир очередной киберугрозой для мировой экономики, или платформа Ethereum – это просто логическая последовательность циф�рового развития человечества. Параллельно с этим перед читателем раскроется более детально так нашумевшее название «смарт-контракт».
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