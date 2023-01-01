Что скрывает кандидат?. Светлана Иванова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Успех бизнеса во многом определяется «правильной» командой. Но как найти подходящих сотрудников? Тех, кто точно вам подойдет, не навредит компании и не уволится через месяц? Все это можно понять уже на этапе интервью. Светлана Иванова разработала специальные опросники – они помогут узнать, насколько кандидат склонен к нежелательному поведению. Например, вы будете безошибочно распознавать склонность к алкоголизму, финансовую честность, вероятность быстрой смены работы, дисциплинированность, способность к многозадачности и многое другое.



Что скрывает кандидат? слушать на видеосервисе Wink.