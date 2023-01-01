WinkАудиокнигиЧто рассказать вам об Иваре Маккое?. Катори Ками,Виро Кадош
Что рассказать вам об Иваре Маккое?. Катори Ками,Виро Кадош (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Приключения437 мин18+
Сюжет
Фантастический роман в виде интервью участников событий межгалактической войны. Жизнь главного героя Ивара Маккоя рассказана голосами друзей, коллег и врагов. Аудиокнига записана в рамках уникального проекта ivarbook.com"ОЗВУЧКА!", объединившего талантливых любителей и профессиональных ак�теров дубляжа.
Что рассказать вам об Иваре Маккое? слушать на видеосервисе Wink.