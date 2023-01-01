Что делать?. Николай Чернышевский (книга, 2020) слушать онлайн

Свой знаменитый ромам Николай Гаврилович Чернышевский написал в 1862-1863 годах в тюрьме. С тех пор он перечитывается многими поколениями людей. В этом романе затрагиваются важные для каждого человека вопросы о счастье в семье и обществе, о равенстве мужчины и женщины, о праве решать свою судьбу, работать и жить в удовольствие. Проницательный читатель, – я объясняюсь только с читателем: читательница слишком умна, чтобы надоедать своей догадливостью, потому я с нею не объясняюсь, говорю это раз-навсегда



Что делать? слушать на видеосервисе Wink.